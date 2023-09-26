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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عروض من الأردن وبولندا والكونغو بملتقى أولادنا

صدى البلد

شهدت ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عروضا فنية للفرق المشاركة في ملتقى أولادنا  لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة مؤسس الملتقى سهير عبد القادر.

شارك في العروض فريق "أولادنا"، حيث قدموا عرضا استعراضيا على أغنية "شكرا" للفنانة صفاء أبوالسعود، استعراضات كل من الدكتورة عائشة فؤاد أستاذ الباليه بأكاديمية الفنون والفنان محمد عبد العزيز بدار الأوبرا، بالتعاون مع الدكتور نور أبو حساب، مصمم الاستعراضات.

كما شارك في العرض، فريق "عزيمتنا" من الأردن، وفريق "مالي جورزوياسكي" من بولندا، وفريق "ليبوبرد" من الكونغو، وانتقلت الفرق المشاركة في العروض بأتوبيس "أولادنا" المكشوف، ولقيت العروض تفاعلا كبيرا من الحضور.

وحرصت الفرق الفنية المشاركة على التقاط صور تذكارية بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة، كما زار "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة، النصب التذكارى وحى الحكومة وغيرها من معالم العاصمة الجديدة.

أقيمت فعاليات اليوم بحضور أعضاء لجان التحكيم الفنية، برئاسة الدكتور أشرف رضا نائب رئيس مؤسسة "أولادنا".

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وفي إطار تأمين الحدث بشكل منظم حرص على مرافقة الحضور، كل من اللواء صاموئيل عطا الله، نائب مدير الأمن لقطاع العاصمة والعميد محمد شاكر مدير إدارة تأمين العاصمة الإدارية.

وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

أكاديمية الفنون الإدارية الجديدة التقاط صور تذكاريه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المسرح الصغير

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