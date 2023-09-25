بعد غد.. نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم "جروب الماميز" على المسرح الصغير

يعرض نادي سينما الأوبرا، فيلم "جروب الماميز"، وذلك في السابعة مساء بعد غد /الأربعاء/، على المسرح الصغير بالأوبرا.



فيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي، روبي، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت، وحازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل، إنتاج محمد رشيدي.



ويعقب عرض الفيلم، عقد ندوة تستضيف كلًا من المخرج عمرو صلاح، السيناريست غادة عبدالعال وتديرها هبة حمزة ومن إعداد نورا غنيم تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، اجتماعي، حول جروب لتطبيق "الواتس آب" الشهير، خاص بإحدى المدراس يجمع ثلاث أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة، وتعاني اثنتان منهن (مريم ونادية) من توتر علاقاتهما مع أبنائهما، فتقرر ملكة جمال مصر السابقة تقديم المساعدة للتقريب بينهما وبين أبنائهما، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

