عرض فيلم يوم 13 على هذه المنصة

كشفت منصة شاهد vip عن استعدادها لطرح فيلم “يوم 13”، خلال الفترة القادمة د، وذلك بعد أشهر قليلة من رفعه من دور العرض.

وتمكن فيلم “يوم 13” من تحقيق إيرادات جيدة فى دور العرض السينمائي، حيث كسر حاجز الـ 30 مليون جنيه مصري خلال فترة عرضه فى السينمات المصرية.

دينا الشربيني

تفاصيل فيلم يوم 13

ويعتبر فيلم “يوم 13” أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم.

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول عز الدين، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

شريف منير

أبطال فيلم يوم 13

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد داود، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وكانت منصة شاهد أعلنت عن عرض فيلم آخر خلال الفترة القادمة، وهو “ابن الحاج أحمد” من بطولة شيكو ورحمة أحمد.