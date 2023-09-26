عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأمارة مين الأعلى استماعا على منصة أنغامي

صدى البلد

تستمر أغنية "بأمارة مين" الشهيرة بـ "لو جاي في رجوع انساني" للمطرب فريد في تحقيق ملايين المشاهدات وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها بمنصات الموسيقى المختلفة.

فقد احتلت أغنية "بأمارة مين" قائمة الأعلى مشاهدة على منصة أنغامي لـ 59 أسبوعًا على التوالي، ولـ 55 أسبوعًا على منصة سبوتيفاي، كما حققت الأغنية أكثر من 300 مليون مشاهدة كإجمالي مشاهدات على قناة فريد الرسمية، والقنوات غير الرسمية، وتم استماعها على أنغامي أكثر من 22.5 مليون مرة، وعلى سبوتيفاي 13.8 مليون مرة.

ابنة «عبد الوهاب» عن أغنية لا مش أنا اللي أبكي: دمعت لما سمعتها

مدحت شلبي يؤلف أغنية لـ كريستيانو رونالدو.. شاهد

وعلى منصة تيك توك، فقد استخدمها روّاد الموقع أكثر من 300 ألف مرة على مقاطع فيديوهاتهم الخاصة، وحققت الأغنية أكثر من 380 مليون مشاهدة حتى الآن، بينما تم تداول هاشتاج الأغنية أكثر من 500 مليون مرة.

وقد حصدت الأغنية ردود أفعال إيجابية على جميع المنصات، وعلّق الجمهور "فريد عامل عظمة"، بينما ربط آخرون كلمات الأغنية بقصص حب مروا بها، بينما أشاد أخرون بإحساس المطرب فريد وإبداع الموسيقى والتوزيع.

الاعلى مشاهدة أغنية بأمارة مين الموسيقى عبد الوهاب لو جاي فى رجوع انساني منصة أنغامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

موضوعات متعلقة

نشرة الفن: إعلامي شهير ينتقد ياسمين عز.. لقاء سويدان ترد على الهجوم عليها بعد صفعها ميدو عادل

مفاجأة.. شريف منير يتراجع ويحذف منشور انفصاله عن زوجته لورا عماد.. تفاصيل

كنزي عمرو دياب تصدم الجمهور بظهور جديد مع صديقها

أخبار الفن| انتهاء خلاف أكرم حسني وحمو بيكا.. وحفل لرامي جمال بالإسكندرية

يعرض في رمضان 2024.. تغيير اسم مسلسل أمير كرارة

طلع على نياته.. أكرم حسني يعلن انتهاء خلافه مع حمو بيكا

في ذكرى ميلادها.. حقيقة ارتباط ثريا حلمي بإسماعيل يس

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

ترشيحاتنا

مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم

سوريا: العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.. ونؤكد حقنا في استعادة الجولان المحتل

الكليوباترا بـ55 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بالأسواق

‏بعد قليل..السيسي يشهد تكريم أوائل الخريجين ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

اليوم .. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ