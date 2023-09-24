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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابنة «عبد الوهاب» عن أغنية لا مش أنا اللي أبكي: دمعت لما سمعتها

الراحل محمد عبد
الراحل محمد عبد الوهاب

علقت عصمت عبد الوهاب، ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب على مبادرة مغنية الأوبرا المصرية العالمية فاطمة سعيد، لتخصيص أول أغنية من ألبومها الجديد لتخليد ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، قائلة: "سعيدة جدا، ودمعت لما بعتتلي الفيديو، ماقدرتش أقاوم الإحساس الجميل، وهي ليست غريبة عني، فهي تعرف ابني في وقت الصغر، وكانوا بيلعبووا تنس وهما صغيرين، وقابلتها في برلين، وتعرفت عليها، وباتت علاقتها بي شخصية".

وأضافت ابنة عبد الوهاب، في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ON”، أن عيناها دمعت؛ عندما  سمعت السوبرانو فاطمة سعيد وهي تغني أغنية "لا مش أنا اللي أبكي".

وأوضحت أن: " الفرقة الموسيقية لـ فاطمة سعيد، نقلت لحن أغنية لا مش أنا اللي أبكي، والأداء فقط مختلف، مؤكدة: “سعيدة إن والدي قدم الكثير، وما زال يعيش في وجدان كل الناس”.

محمد عبد الوهاب الأوبرا المصرية عصمت عبد الوهاب الإعلامية لميس الحديدي فاطمة سعيد كلمة أخيرة

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