حفيدة محمد عبد الوهاب: جدي كان يستمع إلى مايكل جاكسون

أكدت زينب أباظة حفيدة محمد عبد الوهاب ان المطرب إيهاب توفيق فاز بمسابقة نظمها عبد الوهاب للغناء مشيرة الى ان عبد الوهاب كان يستمع إلى مايكل جاكسون وأعجب به.

حفيدة محمد عبد الوهاب تكشف تفاصيل عن جدها

وأضافت زينب أباظة خلال لقائها مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة ان جدي كان مغرما بالاستماع الى ليلى مراد مشيرة الى ان عبد الوهاب كان يكره عدم الالتزام بالمواعيد

كما كشفت نجلته خلال اللقاء الذي يذاع الجمعة القادمة على شاشة الحياة ٨ مساءا العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل عبد الوهاب موضحة حقيقة إصابته بالوسواس القهري، ولماذا رفض التحاق أبنائه في مجال الفن.

كما كشفت نجلة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بالرؤساء والملوك.

فيما أوضحت حفيدة عبد الوهاب زينب اباظة كواليس علاقته بام كلثوم وحقيقة خلافه معها ، كما كشفت عن المطرب المفضل لدى عبد الوهاب وعلاقته بالفنان ايهاب توفيق.

واوضحت حفيدة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها والتي يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.