بشرى سارة لمرضى السكر.. إيرين سعيد: مبادرة رئاسية لتوفير أجهزة القياس للأطفال

رحبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإطلاق مبادرة بدعم رئاسي لتوفير أجهزة قياس السكر للأطفال، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لمطلب طال انتظاره لتخفيف الأعباء عن الأسر والحفاظ على صحة الأطفال المصابين بالسكري.



وأوضحت"سعيد" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أنها سبق أن ناقشت في يناير 2025 طلب إحاطة بشأن توفير أجهزة قياس السكر بدون وخز ومضخات الأنسولين، حيث انتهت المناقشات وقتها إلى التوصية بالموافقة على المطلب، مشيرة إلى أن ما تحقق اليوم يعكس أهمية المتابعة البرلمانية والتعاون بين مؤسسات الدولة.



وأكدت عضو البرلمان أن توفير أجهزة قياس السكر للأطفال يمثل انتصارًا لحق الطفل في الرعاية الصحية والعلاج الآمن، خاصة أن هذه الأجهزة تسهم في المتابعة الدقيقة للحالة الصحية دون معاناة الوخز المتكرر.



واختتمت تصريحها بالتأكيد على استمرار العمل من أجل دعم مرضى الأمراض المزمنة وتوسيع مظلة المبادرات الصحية، داعية الله أن يحفظ أطفال مصر ويوفر لهم حياة صحية آمنة.