إنجازات الرئيس بالجامعات.. حلوان الأهلية طفرة تعليمية تضم 8 كليات و20 برنامجا دراسيا

شهدت الجامعات المصرية تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها داخل منظومة التعليم العالي، هو إنشاء الجامعات الأهلية، والتي بفضلها أصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في آخر تصريحات له: "اشتغلنا في كافة القطاعات، خلصت جامعات لغاية 20 سنة جايين لقيت فكرة ونفذتها".

ومن المقرر أن تنطلق الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة أول شهر أكتوبر الجاري، وذلك مع بداية العام الجديد 2022- 2023.

ومن ضمن إنجازات الرئيس بالجامعات الاهلية انشاء جامعة حلوان الأهلية بمنطقة حلوان ، وتبلغ مساحتها 16.8 فدانًا، بتكلفة إجمالية تقدر 2 مليار و800 مليون جنيه، وتضم 8 كليات و20 برنامجا دراسيا أبرزها؛ (كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات)، ووصلت معدلات الأداء التنفيذى بالجامعة إلى نسبة 65.5%.