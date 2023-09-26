المصريين الأحرار يحتشد بأسيوط لإجراء توكيلات ترشيح السيسي رئيسا

احتشد حزب «المصريين الأحرار» بأسيوط أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة لإجراء توكيلات ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الأمين العام الدكتورة هبة واصل، وبحضور محمد ابو عين أمين شباب الحزب بجنوب الصعيد.

وتفاعل الكثيرين من المارة والمواطنين المتواجدين إلي جانب الحشود من أبناء الحزب في أجواء الاحتفالات لأول خطوات إجراءات الانتخابات الرئاسية.



كما يواصل حزب المصريين الأحرار خطواته في الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها يوليو الماضي واعتبارهم السيسي مرشحاً رئاسيا لهم، كأول القوي السياسية التي أعلنت موقفها من الانتخابات الرئاسية.