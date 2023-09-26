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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.. ونؤكد حقنا في استعادة الجولان المحتل

سوريا
سوريا

قال نائب وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، اليوم الثلاثاء، إن العالم يشهد ارتفاعًا حادًا في معدلات الفقر والجوع، مؤكدا أن العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.

وأكد نائب وزير الخارجية السوري، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “الأوضاع الراهنة تستوجب التعاون بين دول مجلس الأمن لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب”.

وقال: “نؤكد على حقنا المشروع في استعادة الجولان المحتل ونطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

ولفت إلي أن “الولايات المتحدة وتركيا تواصلان انتهاك سيادة سوريا”، موضحا أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن والموانئ والمطارات المدنية السورية تدفع إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر”.

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وعن زلزال فبراير، قال نائب وزير الخارجية السوري، إن “زلزال فبراير الماضي زاد من أعباء بلادنا ومعاناتها”.

وأكد أن “سوريا تعلن استعدادها لعودة كل لاجئ غادر”.

العالم الفقر الجوع فلسطين

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