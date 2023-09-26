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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. انفجارات قوية تهز مدينة حلب

انفجار - ارشيفي
انفجار - ارشيفي

 أفادت صحيفة الوطن السورية بسماع أصوات انفجارات قوية في مدينة حلب السورية.

وأوضحت الصحيفة ان أصوات الانفجارات التي سمعت شرق حلب في محيط المطار ناتجة عن تدريبات عسكرية للجيش العربي السوري.

وكان قد أصيب 9 مواطنين في وقت سابق، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل أحد مطاعم المعجنات في منطقة المزة بدمشق.

وذكر قائد شرطة محافظة دمشق اللواء موسى الجاسم في تصريح للصحفيين انه وقعت حادثة انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم معجنات في منطقة المزة فيلات غربية، وعلى الفور توجهت دوريات من قسم شرطة المزة الغربي وفرع المرور وقسم الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق إلى مكان الحادث.

وأشار اللواء الجاسم إلى أن الانفجار تسبب بإصابة 9 مواطنين بحروق من درجات مختلفة تم إسعافهم إلى مشفى المواساة الجامعي بدمشق، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المطعم، وعدد من المحال والأبنية المجاورة، وتضرر 12 سيارة خاصة كانت مركونة في المكان.

بدوره مدير مشفى المواساة الدكتور عصام زكريا الأمين بين أن المشفى استقبل اليوم 9 إصابات، تم قبول ثلاثة أشخاص مصابين بحروق في قسم عناية الحروق، والباقي إصاباتهم خفيفة تم تقديم العلاج المناسب لهم وأوضاعهم مستقرة.

المصاب علي برهوم الذي كان موجوداً داخل المطعم لفت إلى أنه سبق الانفجار تسريب لمادة الغاز داخل المطعم، تلاه انفجار أدى إلى إصابته بشظايا متفرقة في جسده.

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