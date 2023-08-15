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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. انفجار ضخم بمستودع للذخيرة وأنباء عن خسائر بشرية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة العين الإخبارية بوقوع انفجار بريف مدينة دمشق، صباح اليوم (الثلاثاء) في مستودع للأسلحة.

وبحسب بعض التقارير، سمع صوت دوي انفجار قوي وحضرت إلى المكان العديد من قوات الإنقاذ.

وأشارت الصحيفة الإماراتية الي أن الانفجار ادي لوقوع خسائر بشرية لم تعرف تفاصيلها حتي الآن.

وكان أول أمس شهد سماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب  وسائل إعلام سورية.

 

وقالت وكالة سانا، إنه يتم التحقق من صحة وطبيعة تلك الانفجارات، دون تفاصيل إضافية.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو علي موقع التواصل فيسبوك ، قالوا إنها للانفجارات التي سمعت في دمشق.

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