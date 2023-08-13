الأردن: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة مهربة من سوريا

صرح مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت، اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة أسمه، أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال ماث، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المسؤول الأردني، أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.