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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 بينهم مراسل ومصور في انفجار عبوة بريف سوريا

صدى البلد

انفجرت عبوة ناسفة في ريف درعا بسوريا، اليم  الأربعاء، مما أودى بحياة 4 أشخاص بينهم جنديين من الجيش السوري، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية.

وقالت وكالة الأنباء إن من بين الضحايا مصور أخبار بقناة "السورية"، ومراسل بقناة "سما"، مشيرة إلى أن العبوة "زرعها إرهابيون بطريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية تهريب مخدرات".

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في سياق آخر، قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعات تخريبية من الإرهابيين كانت تسعى للتسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأوضح كوليت في بيان صحفي، أن التقارير الواردة تفيد بأن مجموعات التخريب والاستطلاع الإرهابية تحاول عبور خط الاشتباك من منطقة خفض التصعيد في إدلب في محافظتي حلب واللاذقية في سوريا.

وأضاف كوليت في بيانه، أن القوات الروسية والجيش السوري يتخذان إجراءات ثنائية وتنسيق كامل للقضاء على التهديد الإرهابي.

 

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