طائرات مسيرة.. هجوم يستهدف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي بمطار بغداد الدولي

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مسيرتان استهدفتا معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي بمطار بغداد الدولي.

و في وقت سابق، أفادت مصادر أمنية عراقية بوقوع ضربة جوية استهدفت اللواء 52 في الحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين في العراق أمس السبت.





وسبق أن أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل أحد عناصرها في ضربة غربية على معبر القائم الحدودي مع سوريا، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بذلك.





وقال الحشد في بيان: «تعرّض اللواء 45 التابع لفصيل كتائب حزب الله الموالي لإيران لعدوان إسرائيلي-أمريكي غادر عند المنفذ الحدودي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار».





وأدى الهجوم إلى مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إصابة منتسب في وزارة الدفاع.