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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع عرض الهيكل الوظيفي لمديرية الإسكان

فودة مع هيكل الاسكان
فودة مع هيكل الاسكان

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عرض اللواء مهندس بدر حسني مدير مديرية الإسكان بالمحافظه،للهيكل الوظيفي لمديرية الاسكان، وكذلك موقف مشروع تجميل المنطقة خلف المسرح المكشوف، بمدينة طور سيناء.

أكد  المحافظ ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة وتنفيذ الأعمال التي تتناسب مع المنطقة لجذب المواطنين، وكذا أماكن انتظار السيارات ليكون متنفس اضافة للاعمال التي تم تنفيذها بطول سيناء منها مشروع  306، ومقصد العائله، و حديقة الزهراء، الشاطئ العام وكورنيش المدينة.

أكد المحافظ سرعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة دار الضيافة بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء.
حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس مدحت صلاح مستشار المحافظ للمشروعات التنموية.

فودة مع مدير الاسكان

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جنوب سيناء فودة يتابع هيكل الاسكان تجميل المدينة

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