منافس iPhone 15 Pro Max قادم.. اعرف موعد الإطلاق

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد حددت موعد الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S24، والتي سيكون من بينها Galaxy S24 Ultra المنافس الأقوى iPhone 15 Pro Max .

وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج ستطلق سلسلة Galaxy S24 ضمن حدث Unpacked الذي سيقام في 18 يناير القادم من العام الجديد 2024، حيث من المقرر أن تدخل الشركة المنافسة رسميا مع أبل بعد إعلانها عن سلسلة iPhone 15 منذ أسابيع قليلة.

وفقا للتقرير فإن هذه المرة، سيكون للإطلاق المبكر لسلسلة Galaxy S24 في نهاية المطاف سبب أكثر واقعية، حيث ستطلق شركتا سامسونج و كوالكوم الأمريكية رقاقات الجيل التالي في وقت مبكر وستكونان جاهزتين تمامًا مع المنتجات النهائية بحلول وقت وصول Galaxy S24.

وسيأتي هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra بشاشة قياس 6.78 بوصة من نوع SUPER AMOLED، بسرعة تحديث 144 هرتز فى الثانية، كما ستصل دقة الكاميرا الخلفية الأساسية إلى 200 ميجا بكسل، مع كاميرا تقريبية telephoto بدقة 50 ميجابيكسل، مع حساس ضوء أكبر لإلتقاط أكبر كمية ضوء ممكنة.

وسيعمل Galaxy S24 Ultra مع معالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen من الجيل الثالث من شركة كوالكوم الأمريكية أو معالج Exynos 2400 من تصنيع شركة سامسونج مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، وجسم كامل من التيتانيوم.