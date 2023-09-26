بيشتم الناس وعايز صوتهم.. أحمد موسى يخرج عن شعوره على الهواء وينفعل بشدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أعداء الوطن سيقومون ببث فيديوهات مفبركة عن الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هذه الشائعات مستمرة حتى يناير المقبل ومع انتهاء الانتخابات الرئاسية.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن

الحركة الوطنية لديها مشاكل وهذا الأمر اتضح لي اجتماع لهم امس الاثنين، لافتا إلى أن المواطن هو الحكم، وكل شيء أمامه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن من حق كل مواطن الترشح للانتخابات الرئاسية، مستدركا أن كل شيء قانوني و دستوري في إجراءات الانتخابات الرئاسية.

واكمل الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بعض الأصوات تشتم، وازاي مش هتقدر تجيب يا مرشح ٢٥٠ ألف توكيل، دي جميلة إسماعيل عملت التوكيل خلاص، وازاي تشتم الشعب وتطلب منه صوته في الانتخابات.



وتسأل أحمد موسى، :"كيف يتم الهجوم على الشعب ويطلب منه أصواتهم في الانتخابات؟".