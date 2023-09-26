أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وقع على توكيل لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

عرض الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تذكية النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وخلال الفقرة قال أحمد موسى، إن هناك توافدا كثيفا للمواطنين على مكاتب التوثيق لإجراء توكيلات لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، متابعا أن هناك توافدا كثيفا في محافظة في مصر.



وأضاف أحمد موسى، أن تم تجميع الرقم المطلوب في أول ١٠ دقائق وتم جمع ٢٥٠ ألف توكيل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعداد غير مسبوقة من التوكيلات للسيسي.