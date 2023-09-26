محمد أبو العينين: الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويبنى المستقبل

وقع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية، متابعا أن الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويطور الحاضر ويبنى المستقبل.

وقال "أبو العينين"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسي عاهد الشعب على العمل والإنجاز فأوفى بالعهد ونجح في الانتقال بمصر من حال لحال، واستطاع زرع الأمل واستنهض الهمم وفجر الطاقات، فحققت مصر في أقل من 9 سنوات ما كان يحتاج الى 100 عام في كافة المجالات وانطلقت التنمية والمشاريع القومية في كافة ربوع مصر وفق رؤية مصر2030.

وقال إن مصر أصبحت أقوى على كافة مؤشرات التنمية الشاملة وأصبحت أكثر قدرة على التغلب على أي تحديات وصعوبات، مؤكدا أن التحديات الحالية الناتجة عن الأزمات الدولية سوف نتجاوزها.

وأكد وكيل مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيســي هو رجل المرحلة والقيادة التى تحتاجها مصر وتليق بها، لديه الوعى والحكمة والإرادة الصلبة ولديه الرؤية الطموحة والقدرة على تنفيذها الذي يبنى ويعمر ويغير الواقع ليبني مصر الجديدة التي نفخر بها جميعا.