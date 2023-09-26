النائب محمد أبو العينين: الرئيس السيسى هو رجل المرحلة والقيادة التى تليق بمصر

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية هو عبور ثان اقتصادي واجتماعي وسياسي، وما من أجنبي يزور مصر ويرى كم هذه المشروعات بهذه المعدلات غير المسبوقة في الإنجاز إلا ويسأل كيف استطعتم تحقيق كل ذلك في خلال هذه الفترة القصيرة؟.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، في تصريحات له عقب تذكية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، أن الرئيس السيسي أدخل لمصر قيما وفكرا جديدا، فكل دقيقة لها ثمن لأننا نسابق الزمن من أجل التنمية، وأن ثروة الدول ليس في مواردها وإنما في كيفية استغلالها وتعظيمها للقيمة المضافة من هذه الموارد وهو ما حققته المدن الجديدة التي تحولت من صحراء لا قيمة لها الى مجتمعات عمرانية ذكية أضافت لأصول الدولـة 10 تريليونات جنيه وموقع مصر الذى يتم الاستفادة منه لتصبح مصر مركز لوجيستي وصناعي عالمي.

وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز حقوقه أصبح الهدف الأسمى لكافة مشروعات الدولة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانتعاش وتدفق الاستثمارات، والمرحلة القادمة مرحله جني ثمار.

