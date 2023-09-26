هل الابنة دائما تشبه والدتها.. صابرين جابر تجيب

أكدت الكاتبة صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، أن علاقة الإبنة بوالدتها هي علاقة حساسة و معقدة، منوهة إلى أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن الإبنة تكون مثل والدتها.

وأضافت "جابر"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا لرامز، أن الابنة تشبه والدتها بالجينات الوراثية بجانب الصفات التي تقوم باكتسابها من الحياة، موضحة أن الأم هي التي تبدأ العلاقة بابنتها، مضيفة أن العلاقة بين الأم و الابنة تبدأ من سن الـ 3 سنوات.

وأوضحت "جابر"، أن الأم تستطع بدأ هذه العلاقة من خلال تنمية النظافة الشخصية لدى الابنة من قبل الأم، و من الناحية النفسية يجب أن تتربى على صفات معينة تراها في والدتها.

ونوهت، إلى أن علاقة الأم بابنتها يجب أن تُبنى على دعم و ثقة و احترام لأرائها و مشاعرها، حتى لا تلجأ لأشخاص غيرها، مؤكدة أن الأم لها الدور الأساسي في تربية الابنة.

سبب حدوث فجوة بين الأم و الابنة

ولفتت، إلى احتمالية حدوث فجوة بين الام و ابنتها في حالة ان الام قامت بالإفصاح عن سر ابنتها أمام الأخرين، أو إظهار عيوبها للغير، بالإضافة إلى عدم القدرة على التعامل معها بمختلف مراحل عمرها.