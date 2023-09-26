عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الابنة دائما تشبه والدتها.. صابرين جابر تجيب

صابرين جابر
صابرين جابر

أكدت الكاتبة صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، أن علاقة الإبنة بوالدتها هي علاقة حساسة و معقدة، منوهة إلى أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن الإبنة تكون مثل والدتها.

وأضافت "جابر"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا لرامز، أن الابنة تشبه والدتها بالجينات الوراثية بجانب الصفات التي تقوم باكتسابها من الحياة، موضحة أن الأم هي التي تبدأ العلاقة بابنتها، مضيفة أن العلاقة بين الأم و الابنة تبدأ من سن الـ 3 سنوات.

وأوضحت "جابر"، أن الأم تستطع بدأ هذه العلاقة من خلال تنمية النظافة الشخصية لدى الابنة من قبل الأم، و من الناحية النفسية يجب أن تتربى على صفات معينة تراها في والدتها.

ونوهت، إلى أن علاقة الأم بابنتها يجب أن تُبنى على دعم و ثقة و احترام لأرائها و مشاعرها، حتى لا تلجأ لأشخاص غيرها، مؤكدة أن الأم لها الدور الأساسي في تربية الابنة.

سبب حدوث فجوة بين الأم و الابنة

ولفتت، إلى احتمالية حدوث فجوة بين الام و ابنتها في حالة ان الام قامت بالإفصاح عن سر ابنتها أمام الأخرين، أو إظهار عيوبها للغير، بالإضافة إلى عدم القدرة على التعامل معها بمختلف مراحل عمرها.   

صابرين جابر العلاقات الأسرية علاقة الإبنة بوالدتها علاقة الأم بابنتها تربية الابنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

ترشيحاتنا

الأعلى للقضاء يوافق على حركة قضاة محاكم الاستئناف.. مستندات

"انزل واختار رئيسك".. محمد أبو العينين يدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد أبو العينين: الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويبنى المستقبل

ولد الهدى فالكائنات ضياء.. 3 أسباب تجعلك تردد أعظم ما قيل في مدح المصطفى

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وقع على توكيل لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

النائب محمد أبو العينين: الرئيس السيسى هو رجل المرحلة والقيادة التى تليق بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

احصل عليها الآن .. الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالمجان

ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ