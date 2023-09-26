القيادة المركزية الأمريكية تعزي البحرين في استشهاد عسكريين لها باليمن

أعربت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأثنين، عن خالص تعازيها لممكلة البحرين وشعبها وأسر الضحايا، على فقدان عسكريين من قوة دفاع البحرين الذين قضوا في خدمة المملكة، مع دعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

https://x.com/CENTCOMArabic/status/1706735774618591425?s=20

كما أدانت السفارة الأمريكية فى اليمن، اليوم الثلاثاء، الهجوم الحوثي الذي وقع على الحدود السعودية اليمنية الأثنين، والذي أسفر عن مقتل اثنين من عناصر قوة دفاع البحرين وإصابة آخرين.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدي اليمن، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة وتهدد أطول فترة هدوء عرفتها البلاد منذ بدء الحرب في اليمن.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيانها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة البحرين.