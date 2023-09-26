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خبير شؤون دولية: مبادرة نبض العرب تدعم جهود رفع المعاناة عن السودانيين

حامد فارس
حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون الدولية، إن مبادرة نبض العرب جاءت في التوقيت الصحيح في إطار السعي بشكل كبير من قبل الجامعة العربية للعمل على رفع المعاناة عن الشعب السوداني.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السودان يعاني من كارثة إنسانية دفعت ملايين السكان إلى النزوح للدول المجاورة أو معاناة حساسة صعبة في ظل الحرب.

 

وتابع أن المبادرة تعمل على رفع هذه المعاناة عن السودانيين، وهي مبادرة قوية حيث تدفع الدول المشاركة فيها للعمل بشكل مشترك لتقوية الجسد العربي والبحث عن حل سوداني سوداني وتوفير الأدوات المعيشية للشعب السوداني بعد تهدم الخدمات والمؤسسات بسبب الحرب.

 

ولفت إلى أن المبادرة تدعم جهود الجامعة العربية والجهود الدولية ومبادرة جدة ودول جوار السودان، في التوصل لوقف الحرب ورفع المعاناة عن السودانيين، والوصول إلى تفاهمات وتوازن يمكن من خلالها إنقاذ الوضع الإنساني.
 

حامد فارس العرب الجامعة العربية الشعب السوداني الإعلامية مروة فهمي

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