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رئيس التحرير
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أخبار العالم

دليل للتكاتف العربي| نبض العرب.. مبادرة دعم السودانين التي ساندها أبوالغيط

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

يعقد غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماع لدعم مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بهذه الحرب وذلك فى إطار تخفيف آثار الحرب المدمرة على الشعب السودانى فى الداخل والخارج.

ويشارك فى الاجتماع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية راعى المبادرة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس اللجنة العليا للمبادرة، والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نائب رئيس اللجنة العليا للمبادرة، وعدد كبير من الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنسانى والاجتماعى فى المنطقة العربية.


أبو الغيط يدعم مبادرة نبض العرب

وكان الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، قد أعلن في نهاية شهر مايو الماضي دعمه لأهداف مبادرة "نبض العرب" لدعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في السودان، مشيدًا بجهود القائمين على المبادرة وبمكوناتها، مطالبًا بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية الأخرى لتقديم الإغاثة وتوفير الظروف المناسبة لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة.

ودعما لتلك المبادرة استقبل ابو الغيط وقتها وفدا من مبادرة نبض العرب لدعم السودانيين المتأثرين بالأضاع في السودان برئاسة المستشار عدلي حسين والسفير كمال حسن علي، ولفيف من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر.

المبادرة تدعم المتأثرين بحرب السودان والفارين منها

و استمع الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى شرح لأهداف المبادرة والرسالة التي تمثلها حيث تهدف إلى تقديم الدعم للأشقاء السودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة في السودان والفارين من الأوضاع المأساوية في الخرطوم والمعاناة الشديدة لعدد من الأسر السودانية التي نزحت إلى جمهورية مصر العربية وحاجتها الشديدة للمساعدات والاغاثات العاجلة.

كما استعرض بعض الجهود التي تقوم بها المؤسسات الصحية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية لتوفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.


ونوه الأمين العام ببعض الأفكار التي تسمح باستمرار كل الجهود والمبادرات التي توفر الحياة الكريمة لأهل السودان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا متابعته بكل اهتمام للأوضاع التي يعيشها المواطن السوداني جراء تداعيات هذه الحرب.

نبض العرب تحل مشاكل السودانين

ووفقا لتصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أكد الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، أن هدف الاجتماع هو تقديم تنوير عن مبادرة نبض العرب ومحاور عملها وأهدافها واستعراض الظروف الصعبة التى يواجهها السودانيون المتأثرون بالحرب فى السودان والاطلاع على الإجراءات التى قامت بها "مبادرة نبض العرب" للتصدى للمشاكل التى تواجههم فى الداخل والخارج.

وأوضح أنه من بين المشاكل التي تعمل المبادرة حلها قضايا الإيواء والصحة والتعليم والدعم النفسى والاجتماعى وتوضيح ما هو مطلوب لتحقيق أهداف المبادرة فى المرحلة القادمة من خلال شرح مجالات العمل المشترك وفرص التعاون والتنسيق مع آليات عمل المبادرة.

 

 

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