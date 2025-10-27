قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر
رسميا.. فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
إيهاب الكومى يكشف مفاجأة وينشر خطابا رسميا بشأن عقوبة ثلاثي الزمالك
هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر أكتوبر؟| التعليم تحسم الجدل
PAFIX 2025.. القاهرة تحتضن معرض الشمول المالي الرقمي ومؤتمر التكنولوجيا المالية 16 نوفمبر
قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك
الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات

حالة الطقس اليوم الإثنين
حالة الطقس اليوم الإثنين
ياسمين القصاص

مع اقتراب فصل الشتاء، تشهد البلاد تغيرا تدريجيا في الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتظهر ملامح الطقس الخريفي المائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وسط فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية.

كونا : (الأرصاد الجوية): تحسن الأجواء تدريجيا بعد عصر اليوم وانحسار فرص ...

وفي هذ الصدد، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات المساء، فيسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، يميل إلى البرودة في آخره، خاصة على المناطق المفتوحة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، أشار الخبراء إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة.

كما تتوافر فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة خلال اليوم.

وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر وخليج السويس، فتكون حالتهما معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية أيضًا.

 وفي السياق نفسه، وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن فصل الخريف 2025 الذي بدأ يوم 22 سبتمبر 2025 يستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر، على أن ينتهي رسميا في 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي في مصر والمنطقة العربية.

وفي هذا اليوم، يكون النهار أقصر فترات اليوم ويطول الليل، ما يعني بداية دخول فصل الشتاء بشكل فعلي.

ومن المتوقع أن يستمر الشتاء لمدة 89 يوما و20 ساعة و22 دقيقة، أي حتى 20 مارس 2026، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي في مختلف المحافظات، مع زيادة الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر

ويبدأ فصل الشتاء رسميا في مصر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، بحسب الحسابات الفلكية الدقيقة.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الفصل انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية والوجه البحري والسواحل، مع احتمالية تزايد فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

UAE weather: Heavy showers with thunder expected this week - Masala.com

كما يتوقع أن تتأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من أوروبا، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة إلى معدلات أقل من المتوسط العام في بعض الفترات، مع نشاط الرياح الباردة خلال ساعات المساء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 20
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 30 18
بنهــــا 29 19
دمنهور 29 19
وادي النطرون 30 18
كفر الشيخ 28 19
المنصورة 28 19
الزقازيق 29 20
شبين الكوم 28 19
طنطا 28 19
دمياط 27 22
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 29 18
السويس 29 18
العريش 29 17
رفح 28 16
رأس سدر 31 19
نخل 28 12
كاترين 25 10
الطور 30 19
طابا 29 16
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 28 19
العلمين 27 18
مطروح 27 19
السلوم 30 18
سيوة 30 16
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 33 23
شلاتين 33 23
حلايب 31 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 31 24
الفيوم 30 18
بني سويف 30 18
المنيا 31 17
أسيوط 31 17
سوهاج 34 18
قنا 36 18
الأقصر 35 20
أسوان 36 22
الوادي الجديد 34 18
أبوسمبل 35 21
 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة الأمطار عودة الشتاء فصل الشتاء الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد