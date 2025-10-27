أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات

مع اقتراب فصل الشتاء، تشهد البلاد تغيرا تدريجيا في الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتظهر ملامح الطقس الخريفي المائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وسط فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية.

وفي هذ الصدد، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات المساء، فيسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، يميل إلى البرودة في آخره، خاصة على المناطق المفتوحة.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، أشار الخبراء إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة.

كما تتوافر فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة خلال اليوم.

وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر وخليج السويس، فتكون حالتهما معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية أيضًا.

وفي السياق نفسه، وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن فصل الخريف 2025 الذي بدأ يوم 22 سبتمبر 2025 يستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر، على أن ينتهي رسميا في 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي في مصر والمنطقة العربية.

وفي هذا اليوم، يكون النهار أقصر فترات اليوم ويطول الليل، ما يعني بداية دخول فصل الشتاء بشكل فعلي.

ومن المتوقع أن يستمر الشتاء لمدة 89 يوما و20 ساعة و22 دقيقة، أي حتى 20 مارس 2026، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي في مختلف المحافظات، مع زيادة الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر

ويبدأ فصل الشتاء رسميا في مصر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، بحسب الحسابات الفلكية الدقيقة.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الفصل انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية والوجه البحري والسواحل، مع احتمالية تزايد فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

كما يتوقع أن تتأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من أوروبا، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة إلى معدلات أقل من المتوسط العام في بعض الفترات، مع نشاط الرياح الباردة خلال ساعات المساء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 30 18

بنهــــا 29 19

دمنهور 29 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 19

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 18

العريش 29 17

رفح 28 16

رأس سدر 31 19

نخل 28 12

كاترين 25 10

الطور 30 19

طابا 29 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 31 17

سوهاج 34 18

قنا 36 18

الأقصر 35 20

أسوان 36 22

الوادي الجديد 34 18

أبوسمبل 35 21

