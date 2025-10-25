توك شو|استقرار الذهب والعملات والطقس..تدفق المساعدات من مصر إلى غزة

أسعار الذهب اليوم السبت 25-10-2025 في الأسواق | فيديو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت، حيث شهدت الأسعار استقرارًا في السوق المحلية.

سجل سعر عيار 18 نحو 4714 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر عيار 21 نحو 5500 جنيه للجرام.

ووصل سعر عيار 24 إلى 6285 جنيهًا للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 44,160 جنيهًا.

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري | فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم السبت.

أسعار العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي

الشراء: 47.52 جنيه

البيع: 47.65 جنيه

انخفاض درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع.. الأرصاد تزف بشرى لمحبي الشتاء

كشفت منار غَانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا:

مصر تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة:

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر

المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بفارق عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

تفاصيل حالات النصب الإلكتروني.. لا أمان مع التكنولوجيا | فيديو

كشف الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، عن تزايد معدلات النصب والابتزاز عبر الإنترنت نتيجة الثغرات التقنية والأخطاء البشرية، مؤكدًا أن «لا أمان مع التكنولوجيا»، إذ يقابل كل تطور تكنولوجي جديد تطور مماثل في أساليب الجريمة الإلكترونية.

8 أخطاء شائعة وراء اختراق الحسابات

وأوضح الحموري خلال صباح البلد أن هناك 8 أخطاء شائعة يرتكبها المستخدمون أثناء تعاملهم مع التطبيقات والخدمات الإلكترونية، أبرزها مشاركة البيانات الشخصية، واستخدام كلمات مرور مكررة، وعدم تفعيل وسائل الأمان المتقدمة، مما يجعلهم عرضة للاختراق والنصب.

يجسد لعظمة الحضارة المصرية.. العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير

يُعد أيقونة حضارية تجمع بين عراقة التاريخ وروعة التطور التكنولوجي العالمي، إذ يمثل أحد أضخم المشروعات الثقافية والأثرية على مستوى العالم، ووجهة ثقافية فريدة تعكس قدرة الشخصية المصرية على الحفاظ على أمجاد الأجداد.

حضارة مصرية وتقدم تكنولوجي

واستعرضت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، أن المتحف يقدم الحضارة المصرية القديمة في صورة جديدة غير مسبوقة، تجسد عظمتها بما يليق بمكانتها التاريخية والحضارية بين شعوب العالم.

عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، تفاصيل إعلان الوزارة عن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موضحًا أن الحدث يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بقضايا الصحة والتنمية المستدامة.

وزير الخارجية: يجب الالتزام باتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة د بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي، على أهمية الالتزام الكامل باتفاق شرم الشيخ كخطوة أساسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

احترام الاتفاق خطوة أساسية للسلام

شدد عبد العاطي على أن احترام اتفاق شرم الشيخ يمثل خطوة حاسمة للحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الالتزام بالاتفاق هو السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

تدفق المساعدات من مصر إلى غزة.. عمل إنساني لا يتوقف

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية تصطف على طول الطريق الممتد بين مدينتي العريش والشيخ زويد وصولاً إلى معبر رفح، موضحاً أن المسافة التي تفصله عن زميله همام مجاهد تبلغ نحو أربعين كيلومتراً فقط، وهي المنطقة التي تشهد واحدة من أكبر عمليات التجميع والتجهيز للمساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع الرئيس السيسي ، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى، التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل.