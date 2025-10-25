صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع الرئيس السيسي ، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى، التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وشدد الرئيس السيسي ، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية.

وأكد الرئيس السيسي ، على ضرورة أن تعكس صورة الاحتفالية ليس فقط عظمة هذا الصرح العالمي بل أيضا حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات.