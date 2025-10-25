قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمساحة 6.2 مليون متر في 16 محافظة
تحقيقات وملفات

الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

شوارع الجيزة
شوارع الجيزة
قسم المحافظات

ايام قليلة تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير  ،وتستعد المحافظات لوضع اللمسات النهائية التى تليق بهذا الحدث العالمي الكبير..

محافظة الجيزة

تتزين محافظة الجيزة، بخطوات متسارعة، لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير من خلال أعمال تطوير وتجميل موسعة لعدد من الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف استعدادًا لأحد أهم الأحداث السياحية في تاريخ مصر الحديث. 

وتتضمن الأعمال رفع كفاءة وتخطيط شوارع المنصورية والنيل ومراد والبحر الأعظم ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري . 

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ان أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي نظرًا لما تمثله هذه المحاور من مسارات رئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية والمترددين على المنطقة خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بما يضمن ظهورها بالمستوى الحضاري اللائق الذي يعكس الصورة المشرفة لمحافظة الجيزة أمام زوارها من مختلف دول العالم.

وأكد النجار أن المحافظة حريصة على إبراز الوجه الجمالي للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية بما يليق بمكانة المتحف كأكبر صرح ثقافي وسياحي في العالم.

ومن جانبها أوضحت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق  أن المديرية تقوم بتنفيذ أعمال تخطيط الطرق ودهان الأسوار والأرصفة وصيانة أعمدة الإنارة وترميم البلدورات وزراعة المسطحات الخضراء بطرق امتداد شارع النيل السياحي ومراد والبحر الأعظم بالإضافة إلى استكمال تطوير طريق المنصورية المؤدي إلى منطقة الأهرامات .

 اسيوط

 

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تخصيص شاشات عرض كبرى بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير وبث فقرات الحفل الرسمي مباشرة، في أجواء وطنية واحتفالية تليق بعظمة الحدث.

 أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يمثل أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن شاشات العرض ستبث أيضًا مواد تعريفية وترويجية عن المتحف ومقتنياته الفريدة وتاريخه العريق.

فخر المصريين بحضارتهم الممتدة عبر آلاف السنين

وأكد اللواء أبو النصر أن محافظة أسيوط حريصة على مشاركة أبنائها في هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يجسد فخر المصريين بحضارتهم الممتدة عبر آلاف السنين، لافتًا إلى أن بث وقائع الافتتاح في الميادين سيتيح للأسر والشباب والأطفال الاستمتاع بأجواء وطنية مبهجة توحد مشاعر الفخر والانتماء.

وأضاف المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد لحظة تاريخية تعبر عن قوة مصر الثقافية ومكانتها العالمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ هويتها الحضارية وتقديم كنوزها للعالم في أبهى صورة.

الجيزة اسيوط المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

