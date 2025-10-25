قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من منة شلبي: أتممنا نصف ديننا والله مانعرف ازاي
وزير الخارجية: مصر تتطلع إلى مشاركة تركيا في مؤتمر إعادة إعمار غزة
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، تفاصيل إعلان الوزارة عن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موضحًا أن الحدث يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بقضايا الصحة والتنمية المستدامة.

وأوضح ماهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين وزراء الصحة من مختلف الدول العربية والعالمية، مشيرًا إلى أن توصياته سيكون لها أثر مباشر على أرض الواقع بفضل الدعم السياسي الكبير.


مناقشة الهوية المصرية وربط الصحة بالتنمية محور أساسي في النسخة الحالية


أكد عبد الصمد ماهر أن نسخة المؤتمر هذا العام تركز على مناقشة الهوية المصرية وترسيخها، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الصحة والسكان والتنمية البشرية. 

وأشار إلى أن بناء الإنسان سيبقى المحور الأهم في فعاليات المؤتمر، باعتباره الأساس في تحقيق التنمية الشاملة.


مصر تواصل جهودها في دعم المنظومة الصحية والمبادرات القومية

يأتي المؤتمر في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع الصحي، من أبرزها حملة «100 يوم صحة» التي قدّمت أكثر من 139 مليون خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا. كما تواصل الحكومة دعم المبادرات الوطنية لرفع الوعي الصحي وربط التنمية البشرية بتحسين جودة الحياة.

وزارة الصحة صباح البلد مناقشة الهوية المصرية وربط الصحة بالتنمية

