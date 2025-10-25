عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، تفاصيل إعلان الوزارة عن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موضحًا أن الحدث يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بقضايا الصحة والتنمية المستدامة.

وأوضح ماهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين وزراء الصحة من مختلف الدول العربية والعالمية، مشيرًا إلى أن توصياته سيكون لها أثر مباشر على أرض الواقع بفضل الدعم السياسي الكبير.



مناقشة الهوية المصرية وربط الصحة بالتنمية محور أساسي في النسخة الحالية



أكد عبد الصمد ماهر أن نسخة المؤتمر هذا العام تركز على مناقشة الهوية المصرية وترسيخها، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الصحة والسكان والتنمية البشرية.

وأشار إلى أن بناء الإنسان سيبقى المحور الأهم في فعاليات المؤتمر، باعتباره الأساس في تحقيق التنمية الشاملة.



مصر تواصل جهودها في دعم المنظومة الصحية والمبادرات القومية

يأتي المؤتمر في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع الصحي، من أبرزها حملة «100 يوم صحة» التي قدّمت أكثر من 139 مليون خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا. كما تواصل الحكومة دعم المبادرات الوطنية لرفع الوعي الصحي وربط التنمية البشرية بتحسين جودة الحياة.