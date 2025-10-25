قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل حالات النصب الإلكتروني.. لا أمان مع التكنولوجيا | فيديو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، عن تزايد معدلات النصب والابتزاز عبر الإنترنت نتيجة الثغرات التقنية والأخطاء البشرية، مؤكدًا أن «لا أمان مع التكنولوجيا»، إذ يقابل كل تطور تكنولوجي جديد تطور مماثل في أساليب الجريمة الإلكترونية.

 8 أخطاء شائعة وراء اختراق الحسابات

وأوضح الحموري خلال صباح البلد أن هناك 8 أخطاء شائعة يرتكبها المستخدمون أثناء تعاملهم مع التطبيقات والخدمات الإلكترونية، أبرزها مشاركة البيانات الشخصية، واستخدام كلمات مرور مكررة، وعدم تفعيل وسائل الأمان المتقدمة، مما يجعلهم عرضة للاختراق والنصب.

 أشكال متعددة للنصب الإلكتروني

وأشار الخبير إلى أن جرائم النصب الإلكتروني تتنوع بين الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني والاعتداءات الرقمية، مشيرًا إلى أن بعض المحتالين يرسلون رسائل وهمية للمستخدمين بزعم فوزهم بجوائز مالية، ثم يطلبون أكواد أو بيانات تؤدي لاختراق حساباتهم.

ضحايا يتحولون إلى وسيلة للنصب على الآخرين

وأضاف الحموري أن الفترة ما بين سرقة الحساب ومحاولة استرجاعه تشهد أخطر مراحل النصب، إذ يستغل المجرمون الحسابات المسروقة في التواصل مع أصدقاء الضحية وطلب تحويلات مالية عبر المحافظ الإلكترونية.

 تحذير من الثقة المفرطة بالتكنولوجيا

اختتم الخبير حديثه بالتأكيد على ضرورة زيادة الوعي الرقمي ومتابعة التطورات الأمنية في تطبيقات الدفع والتواصل الاجتماعي، محذرًا من الثقة المطلقة بالتكنولوجيا دون معرفة أساليب الحماية اللازمة.

