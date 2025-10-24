قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
الزراعة: جمع وكبس أكثر من 800 ألف طن من قش الأرز
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
انطلاق انتخابات نادي الزهور بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة

القسم الرياضي

انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ أكتوبر أعمال الجمعية العمومية العادية لـ نادي الزهور لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من 2025 حتى 2029، وسط إقبال من الأعضاء منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت وسط تنظيم رائع وسهولة في التصويت.

و تشهد انتخابات الزهور لأول مرة تطبيق التصويت الإلكتروني بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي يقام باشراف هيئتين قضائيتين (هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتشهد انتخابات الزهور هذا العام منافسة على جميع المقاعد ولكن تبدو قائمة أبناء الزهور وشعارها “واقع مستقر وتطوير مستمر” برئاسة المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي الحالي، هي الأقرب للفوز، حيث قاد غالبية أعضاء هذه القائمة مسيرة الانجازات في النادي خلال الثماني سنوات الماضية بالإضافة إلى تمتع أعضاءها بشعبية كبيرة وسط أعضاء النادي لتواجدهم المستمر داخل النادي ولمتابعتهم لكافة التفاصيل.

وتشهد انتخابات نادي الزهور منافسة ثلاثية على مقعد الرئيس، ورباعية على مقعد النائب وخماسية على مقعدي أمين الصندوق وأمين الاستثمار، بينما ترشح 14 عضوًا على مقعد العضوية فوق السن  يتنافسون على 6 مقاعد؛ و 5 على مقعد تحت السن يتنافسون على مقعدين، و 6 مرشحين على مقعد التجمع الخامس يتنافسون على مقعدين.

وشهد نادي الزهور طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة بفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس.

فمنذ تولي مجلس الدمرداش المسؤولية عام 2017 واجه العديد من التحديات التنظيمية والمالية، لكنه ركّز على تطوير البنية التحتية والمنشآت والقطاع الرياضي في المقام الأول، حيث أولت إدارة النادي اهتماماً خاصاً بالمنشآت مثل: حمامات السباحة والملاعب المفتوحة، حيث تم تطوير وصيانة المجمعات بشكل كامل بعد أن كانت تعاني من أعطال متكررة، إلى جانب مضاعفة عدد الملاعب الرياضية وإضافة ملاعب جديدة لخدمة مختلف الألعاب، بالإضافة إلى احلال وتجديد المبنى الاجتماعي وحدائق الأطفال في فرعي مدينة نصر والتجمع الخامس،كما تم إعادة بناء الحديقة اليابانية التاريخية للنادي لتعود إلى سابق عهدها من الجمال والتميز، بالإضافة إلى توسعة وتجديد صالة اللياقة البدنية وتزويدها بأحدث الأجهزة الأوروبية.


وفيما يتعلق بالمناطق المحيطة بالنادي، فقد نجح مجلس الإدارة في الحفاظ على كامل مساحة النادي بعد أن كان مخططاً لاستقطاع جزء كبير منها، كما تم تنفيذ أول جراج هيدروليكي للأعضاء، وبالأمس استطاع مجلس الدمرداش تحقيق أحد بنود برنامجهم الانتخابي حيث تم تخصيص المنطقة تحت الكوبري بشارع يوسف عباس لتكون جراج لأعضاء النادي.

أما في مجال الرياضة فقد شهد النادي قفزة كبيرة في النشاط الرياضي، حيث تضاعفت أعداد الممارسين، وارتفع مستوى الفرق الجماعية والفردية، ففي الرياضات الجماعية تلعب جميع فرق النادي في الدوري الممتاز ، أما في الرياضات الفردية فاستطاع عدد كبير من أبطال النادي الحصول على ميداليات عالمية مع منتخبات مصر وتصدرو التصنيفات الدولية.

وقام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 اكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر.

ويتم التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادى لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح؛ على أن تبدأ عملية التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وسوف يتم ايقاف عملية التسجيل والتصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

الزهور نادي الزهور انتخابات نادي الزهور انتخابات الزهور وزارة الشباب والرياضة

فضل شاكر - جمال فياض
أحمد حاتم
تويوتا
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
