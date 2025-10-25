تدفق المساعدات من مصر إلى غزة.. عمل إنساني لا يتوقف

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية تصطف على طول الطريق الممتد بين مدينتي العريش والشيخ زويد وصولاً إلى معبر رفح، موضحاً أن المسافة التي تفصله عن زميله همام مجاهد تبلغ نحو أربعين كيلومتراً فقط، وهي المنطقة التي تشهد واحدة من أكبر عمليات التجميع والتجهيز للمساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الشاحنات تنتظر في الساحة الترابية الأخيرة التي تُعد نقطة الانطلاق النهائية قبل دخولها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تمثل محوراً رئيسياً في الجهود المصرية لدعم أهالي القطاع.

وأشار عبد الفتاح في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية إلى أن اليوم يشهد عطلة رسمية من الجانب الإسرائيلي بسبب الأعياد، وهو ما يعني توقف حركة الشاحنات عند المعابر من داخل الأراضي المحتلة، غير أن العمل في الجانب المصري لا يتوقف على الإطلاق، إذ تستمر عمليات تجهيز الشحنات على مدار 24 ساعة يومياً، بما في ذلك عمليات الفحص والتعبئة والتوثيق، لضمان جاهزية المساعدات فور فتح المعابر أمامها.

وأكد أن الشاحنات التي تتجمع في هذه النقاط محملة بمئات بل آلاف الأطنان من المساعدات التي يتم جمعها منذ شهور، وتشمل المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء.

وأضاف أن النسبة الأكبر من الشاحنات محمّلة بمواد غذائية وبطاطين وتجهيزات خاصة بفصل الشتاء، في ظل احتياج متزايد للأسر الفلسطينية التي تواجه أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة داخل القطاع.

وشدد مراسل القاهرة الإخبارية على أن استمرار العمل بوتيرة عالية يعكس إصرار السلطات المصرية على تسريع وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً أن مصر تواصل القيام بدورها الإنساني والعربي في دعم الشعب الفلسطيني، عبر تنسيق دقيق بين الجهات الحكومية والهلال الأحمر المصري لضمان وصول الإمدادات الإغاثية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.