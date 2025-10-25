قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من منة شلبي: أتممنا نصف ديننا والله مانعرف ازاي
وزير الخارجية: مصر تتطلع إلى مشاركة تركيا في مؤتمر إعادة إعمار غزة
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
توك شو

وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان وقف دائم لإطلاق النار

أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون عوائق.

 مشاركة تركيا في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار

أعرب الوزير عن تطلع مصر لمشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، المقرر انعقاده في القاهرة الشهر المقبل، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدولي لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القطاع.

غزة قطاع غزة اتفاقية شرم الشيخ

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

