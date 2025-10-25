وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان وقف دائم لإطلاق النار

أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون عوائق.

مشاركة تركيا في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار

أعرب الوزير عن تطلع مصر لمشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، المقرر انعقاده في القاهرة الشهر المقبل، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدولي لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القطاع.