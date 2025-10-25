هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ

ثمن وزير خارجية هولندا، خلال الاتصال الهاتفي مع د بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على التعاون مع مصر في ملف التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

تنسيق دولي لإعادة الإعمار

أكد الوزير الهولندي أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار المزمع عقده الشهر المقبل في القاهرة، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وضمان نجاحه.

جهود أوروبية لضمان وصول المساعدات الإنسانية

أشار الوزير الهولندي إلى أهمية تضافر الجهود الأوروبية والدولية خلال المرحلة الراهنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، داعياً إلى استمرار التنسيق مع مصر لتحقيق الاستقرار وتحسين الظروف الإنسانية.