وزير الخارجية: يجب الالتزام باتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة د بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي، على أهمية الالتزام الكامل باتفاق شرم الشيخ كخطوة أساسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

احترام الاتفاق خطوة أساسية للسلام

شدد عبد العاطي على أن احترام اتفاق شرم الشيخ يمثل خطوة حاسمة للحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الالتزام بالاتفاق هو السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعوة للمشاركة الدولية في إعادة الإعمار

وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، الذي تعتزم القاهرة استضافته خلال الشهر المقبل، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع في ظل الوضع الإنساني الكارثي.