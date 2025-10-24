وزير الري: المنظومة المائية تعمل بكفاءة.. وساهمنا في توفير العملة الصعبة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن المنظومة المائية المصرية تعمل حالياً بكفاءة عالية تُمكّن الدولة من الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه، موضحاً أن أبسط استفادة تحققت من إدارة المياه العام الماضي هي عدم حدوث أي انقطاع في الكهرباء، بفضل التنسيق الكامل بين وزارته ووزارة الكهرباء.

توفير العملة الصعبة

وأضاف وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن مصر نجحت في المساهمة في توليد طاقة كهربائية بقيمة 240 مليون دولار من خلال استخدام المياه في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما ساعد في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار سويلم إلى أن جزءًا من هذه العوائد تم توجيهه لمفيض توشكى، موضحًا أن هناك مشروعًا كاملاً يجري العمل عليه في منطقة المفيض يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة وإعادة استخدامها في مشروعات زراعية وتنموية كبرى تخدم صعيد مصر.

إعادة استخدام المياه

وأكد الوزير أن مصر تعمل ضمن منظومة مائية مغلقة، حيث يتم استخدام كل نقطة مياه في موضعها الصحيح دون هدر، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ خططاً دقيقة لإعادة استخدام المياه وتعظيم كفاءتها في مختلف القطاعات، سواء للزراعة أو الشرب أو توليد الطاقة.

وشدد سويلم على أن إدارة الموارد المائية في مصر أصبحت نموذجاً في التخطيط المتكامل بين القطاعات، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها المحدودة مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وضمان استدامة التنمية.