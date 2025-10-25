قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس

يتجه الذهب لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع، بعد أن شهدت السوق حركة تصحيحية كبيرة للأسعار إثر إعادة تقييم موجة الصعود التي دفعت المعدن إلى نطاق التشبع الشرائي.

قلص سعر الذهب خسائره اليوم بعد صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي جاء أفضل من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق على مزيد من التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. تراجعت عوائد السندات مع توقع المتعاملين لاحتمال مرتفع بتنفيذ خفضين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهي خطوة عادة ما تدعم الذهب لكونه أصلاً لا يدرّ فائدة.

الذهب ملاذ آمن

يواصل المستثمرون مراقبة فرص تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ للاجتماع الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة. ومن شأن أي اتفاق أن يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية التي دفعت الطلب على أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب.

بدأت موجة الصعود القوية منتصف أغسطس، ودفعت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 4381.52 دولار للأونصة الإثنين الماضي، قبل أن تتوقف فجأة في اليوم التالي مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح. وتزامن الهبوط مع تخارج كبير من قبل الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، والتي سجلت أمس الأول أكبر تراجع يومي في حجم الأصول منذ 5 أشهر، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قالت المحللة الاستراتيجية في شركة "ساكسو كابيتال ماركتس" (Saxo Capital Markets) تشارو تشانانا: "يبدو أن التصحيح بدأ يستقر، لكن المشاركة الواسعة من المستثمرين الأفراد تعني أن مستويات التقلب ستظل مرتفعة على الأرجح"، و"مستوى المقاومة الرئيسي التالي يقع قرب 4148 دولاراً، لكن حدوث اختراق مؤكد فوق 4236 دولاراً سيكون ضرورياً لتأكيد عودة الزخم الصعودي".

موجة صعود الذهب

ارتفع الذهب بنحو 57% منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وبما يُعرف بـ"تجارة خفض القيمة"، إذ يتجنب المستثمرون الديون الحكومية والعملات لحماية أنفسهم من تفاقم العجز المالي. كما عززت توقعات السياسة النقدية الميسّرة من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عوائد.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

