محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في انتخابات قياسية
محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 5 معلومات عن إياب الأهلي وبطل بوروندي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

انخفاض درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع..الأرصاد تزف بشرى لمحبي الشتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بفارق عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

واسترسلت: العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 31 مع اعتدال حركة الرياح، متابعة: نتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجة حرارتها، بالتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن الأجواء مستقرة على محافظات الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتكون الأجواء معتدلة، وتصل الصغرى إلى 20 درجة مئوية.

ونوهت من تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أنه مع منتصف الأسبوع ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لما هو أقل من 30 درجة مئوية، وعلى المواطنين توخي الحذر من الشبورة المائية.

الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

ترشيحاتنا

الدمرداش

قائمة الدمرداش تكتسح المشهد.. ومشاركة قياسية تاريخية في الزهور

سيف الدين الجزيري

فخر لكل الأجيال.. سيف الجزيري يعلق على اعتباره الهداف التاريخي للزمالك

محمد صلاح

عودة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد والقناة الناقلة للمباراة

بالصور

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

