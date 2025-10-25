انخفاض درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع..الأرصاد تزف بشرى لمحبي الشتاء

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بفارق عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

واسترسلت: العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 31 مع اعتدال حركة الرياح، متابعة: نتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجة حرارتها، بالتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن الأجواء مستقرة على محافظات الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتكون الأجواء معتدلة، وتصل الصغرى إلى 20 درجة مئوية.

ونوهت من تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أنه مع منتصف الأسبوع ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لما هو أقل من 30 درجة مئوية، وعلى المواطنين توخي الحذر من الشبورة المائية.