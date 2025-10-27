قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع بفلسطين والسودان
ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر أكتوبر؟| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم تحميل المدارس أو الطلاب أو الاهالي مسئولية وتكاليف طباعة وتصوير امتحانات شهر أكتوبر التي يؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصوير امتحانات شهر أكتوبر مسئولية الإدارة التعليمية ، ولن تتحمل المدارس أو الطلاب أو الاهالي أي أعباء في هذا الأمر

وتشهد المدارس حاليا عقد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لجميع الصفوف الدراسية حسب جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 المعلن في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

ونبهت المدارس على جميع الطلاب بعدم التخلف عن حضور امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، حيث أن درجة امتحان الشهر أساسية في نتيجة امتحانات الترم الاول  ، مؤكدةً أنه لن يسمح بإعادة الامتحان لأي طالب 

 وخلال  امتحانات شهر أكتوبر 2025  ، تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث يشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة

و يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة 

وشملت تنبيهات المدارس للطلاب مع انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2025 فيما يلي :

  •  ممنوع الغياب إلا بعذر قانوني مقبول.
  •  لن يعاد الاختبار للطلاب الغائبين بدون عذر.
  •  لن يسمح بدخول الطلاب المتأخرين فالحضور من بداية اليوم الدراسي شرط لأداء أختبار الشهر
  •  ممنوع اصطحاب التليفون المحمول نهائيا.
  • ضرورة الالتزام التام بالزى المدرسي و المظهر العام اللائق و عدم ارتداء اكسسوارات أو وضع اى مساحيق تجميل
  • الإلتزام التام بلائحه التحفيز و الانضباط المدرسي
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس امتحانات شهر أكتوبر امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

ترشيحاتنا

جراديشار

هشام حنفي يثير الجدل بشأن طرد جراديشار في مباراة إيجل نوار

بيراميدز

تعليق مهيب عبد الهادي على تعادل بيراميدز مع التأمين الإثيوبي

فريق آرسنال

آرسنال يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد