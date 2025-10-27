هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر أكتوبر؟| التعليم تحسم الجدل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم تحميل المدارس أو الطلاب أو الاهالي مسئولية وتكاليف طباعة وتصوير امتحانات شهر أكتوبر التي يؤديها طلاب صفوف النقل في المدارس.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصوير امتحانات شهر أكتوبر مسئولية الإدارة التعليمية ، ولن تتحمل المدارس أو الطلاب أو الاهالي أي أعباء في هذا الأمر

وتشهد المدارس حاليا عقد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لجميع الصفوف الدراسية حسب جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 المعلن في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

ونبهت المدارس على جميع الطلاب بعدم التخلف عن حضور امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، حيث أن درجة امتحان الشهر أساسية في نتيجة امتحانات الترم الاول ، مؤكدةً أنه لن يسمح بإعادة الامتحان لأي طالب

وخلال امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث يشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة

و يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة

وشملت تنبيهات المدارس للطلاب مع انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2025 فيما يلي :