التعليم تستجيب لمطالب معلمي الحصة الحاصلين على مؤهلات الشريعة الإسلامية وأصول الدين

تلقت وزارة التربية والتعليم ، إلتماسات من العديد من معلمي الحصة الحاصلين على المؤهلات التالية ( الشريعة الإسلامية - أصول الدين - الدراسات الإسلامية + الحاصلين على دبلوم عام التربية ) للإبقاء على تدريس مادة اللغة العربية الذين يعملون بالحصة نظرا لتضررهم من رفض موجهي مادة اللغة العربية عملهم بالحصة

وفي هذا الإطار ، أعلنت الادارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، أنه إيماءً إلى ما تم عرضه من معلمي الحصة الحاصلين على المؤهلات التالية (الشريعة الإسلامية وأصول الدين - الشريعة الإسلامية - الدراسات الإسلامية - دبلوم عام في التربية بالتخصصات لإبقاء على تدريس مادة اللغة العربية الذين يعملون بالحصة) ونظرًا لتضررهم من رفض موجهي مادة اللغة العربية للعمل بالحصة، فنؤكد أن هؤلاء المعلمين يعملون بالحصة لتدريس مادة التربية الدينية لسد العجز حيث أنهم درسوا مواد فرع اللغة العربية (نحو - صرف - بلاغة - أدب - عروض) مما يؤهلهم لتدريس مادة اللغة العربية والتربية الدينية

وأضافت : لقد تقرر رسميا الإبقاء على هؤلاء المعلمين الذين يعملون بنظام الحصة على تدريس مادة اللغة العربية ، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدراج هذه المؤهلات بالمسابقات القادمة التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.