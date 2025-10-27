قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور

هرم سنفرو
هرم سنفرو
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق هيئة الإسعاف المصرية في تنفيذ عملية إنقاذ معقدة لسائحة إسبانية أصيبت أثناء زيارتها لهرم سنفرو المنحني في منطقة دهشور الأثرية بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه فور تلقي الخط الساخن “123” بلاغًا عن إصابة السائحة داخل الهرم، تم توجيه سيارة إسعاف فورًا إلى الموقع، مع انتقال الفريق الطبي لمتابعة العملية.

وأضاف "عبد الغفار" أن السائحة انزلقت على منحدر خشبي شديد الانحدار داخل أحد الممرات الضيقة بالهرم، مما أسفر عن اشتباه كسر في القدم، مشيرًا إلى أن طاقم الإسعاف دخل الهرم عبر ممر ضيق يمتد نحو 80 مترًا تحت الأرض، بعرض لا يتجاوز المتر الواحد، الأمر الذي تطلب مجهودًا استثنائيًا بسبب ضيق المساحة وضعف التهوية.

وتابع المتحدث الرسمي أن العملية استغرقت عدة ساعات، حيث قدم الفريق الإسعافات الأولية للسائحة وثبتها بحزام أمان ولوح للعمود الفقري، ثم حملها بحذر عبر الممرات الحجرية الضيقة إلى سطح الهرم، واضطر الفريق إلى التسلق بحرص شديد لتجنب أي إصابات إضافية، قبل إخراجها بسلام ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أكثر عمليات الإنقاذ تعقيدًا

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن هذه العملية تعد من أكثر عمليات الإنقاذ تعقيدًا، نظرًا لتنفيذها داخل موقع أثري مغلق بعمق كبير وصعوبة الوصول، مع الحفاظ على حساسية الأثر التاريخي، وأشاد باحترافية الفريق في ضمان سلامة السائحة.

وأشادت وزارة الصحة والسكان بجهود فرق هيئة الإسعاف المصرية ،مما يبرز كفاءة وجاهزية الأجهزة المصرية للتعامل مع الطوارئ في مختلف المواقع.

