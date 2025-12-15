قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها
قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات
توك شو

أمل وصمود| تعليق ناري لـ لميس الحديدي عن مدرسة بيت لاهيا بغزة

عادل نصار

استهلت الإعلامية لميس الحديدي، برنامجها بعرض صورة من شمال قطاع غزة، معلقة عن مدرسة أقامها الأهالي شمال القطاع، قائلة :"صورة الليلة من شمال قطاع غزة ليست صورة دمار كما هو المعتاد، لكنها صورة أمل وصمود وحب للحياة. مدرسة الشمال التعليمية ببيت لاهيا، حيث أصر أهالي القطاع في الشمال على إقامتها بجهودهم الذاتية، رغم الظروف المعيشية، مهدوا الأرض بأيديهم ونصبوا الخيام لتكون فصولًا دراسية."

وقف الأطفال في طابور المدرسة ليرسلوا للعالم رسالة أننا أصحاب الأرض والمستقبل

تابعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة:" وقف الأطفال في طابور المدرسة ليرسلوا للعالم رسالة أننا أصحاب الأرض والمستقبل"

وأكملت الإعلامية لميس الحديدي، ، :"سوف ننتزع فرحتنا من بين الركام ونبني غدًا فلسطينيًا أفضل كثيرًا، فهذه الأرض عليها ما يستحق الحياة".

