أمل وصمود| تعليق ناري لـ لميس الحديدي عن مدرسة بيت لاهيا بغزة

استهلت الإعلامية لميس الحديدي، برنامجها بعرض صورة من شمال قطاع غزة، معلقة عن مدرسة أقامها الأهالي شمال القطاع، قائلة :"صورة الليلة من شمال قطاع غزة ليست صورة دمار كما هو المعتاد، لكنها صورة أمل وصمود وحب للحياة. مدرسة الشمال التعليمية ببيت لاهيا، حيث أصر أهالي القطاع في الشمال على إقامتها بجهودهم الذاتية، رغم الظروف المعيشية، مهدوا الأرض بأيديهم ونصبوا الخيام لتكون فصولًا دراسية."

وقف الأطفال في طابور المدرسة ليرسلوا للعالم رسالة أننا أصحاب الأرض والمستقبل

تابعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة:" وقف الأطفال في طابور المدرسة ليرسلوا للعالم رسالة أننا أصحاب الأرض والمستقبل"

وأكملت الإعلامية لميس الحديدي، ، :"سوف ننتزع فرحتنا من بين الركام ونبني غدًا فلسطينيًا أفضل كثيرًا، فهذه الأرض عليها ما يستحق الحياة".