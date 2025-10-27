PAFIX 2025.. القاهرة تحتضن معرض الشمول المالي الرقمي ومؤتمر التكنولوجيا المالية 16 نوفمبر

تنطلق فعاليات النسخة الثانية عشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي (PAFIX) لعام 2025، الملتقى الأبرز لقادة التكنولوجيا المالية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

ويُعقد الحدث ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا (Cairo ICT)، بمشاركة نخبة من أبرز الشركات والجهات التنظيمية وصُنّاع القرار في مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية.

ويحمل PAFIX هذا العام شعار «آفاق لا نهائية: نُعيد كتابة الشيفرة الجينية للقطاع المالي» (Infinite Possibilities: Rewriting the Financial DNA)، مُجسِّداً رؤيته الهادفة إلى مواكبة التحولات العالمية غير المسبوقة في قطاع الخدمات المالية، وما أحدثته الحلول التكنولوجية الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، من تغييرات جذرية في القواعد والأنظمة والبنية التحتية التي تتحكم في عالم المال والخدمات المرتبطة به.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 1000 جهة ومؤسسة و200 شركة عارضة، إلى جانب نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاعات التكنولوجيا المالية، وينظم جلسات نقاش رفيعة المستوى لاستكشاف ملامح الهوية المالية الجديدة التي تتشكّل بفعل التأثير الثوري للذكاء الاصطناعي على مجالات التمويل والخدمات المالية وفرص نموها، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتطبيقات في هذا المجال.

كما يقدّم الحدث لروّاده من ممثلي البنوك التقليدية والرقمية، وشركات التكنولوجيا المالية الكبرى والمتوسطة والناشئة، رؤى ملهمة ومعرفة عميقة حول تطور البنوك الرقمية عالمياً، وابتكارات حلول المدفوعات، وتقنية البلوك تشين والأصول الرقمية، والتقنيات التنظيمية، والأمن السيبراني، والهوية الرقمية، والتجارة الإلكترونية.

ويتيح الحدث للرؤساء التنفيذيين، ومطوري الحلول الرقمية، ومزوّدي تقنيات الخدمات المالية، وصُنّاع القرار، فرصاً للتواصل وتعزيز شبكاتهم المهنية، وبناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص تعاون جديدة تسهم في دعم القطاع وتحفيز نموه وتقدّمه.