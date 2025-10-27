قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

PAFIX 2025.. القاهرة تحتضن معرض الشمول المالي الرقمي ومؤتمر التكنولوجيا المالية 16 نوفمبر

ولاء عبد الكريم

تنطلق فعاليات النسخة الثانية عشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي (PAFIX) لعام 2025، الملتقى الأبرز لقادة التكنولوجيا المالية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.
ويُعقد الحدث ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا (Cairo ICT)، بمشاركة نخبة من أبرز الشركات والجهات التنظيمية وصُنّاع القرار في مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية.
ويحمل PAFIX هذا العام شعار «آفاق لا نهائية: نُعيد كتابة الشيفرة الجينية للقطاع المالي» (Infinite Possibilities: Rewriting the Financial DNA)، مُجسِّداً رؤيته الهادفة إلى مواكبة التحولات العالمية غير المسبوقة في قطاع الخدمات المالية، وما أحدثته الحلول التكنولوجية الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، من تغييرات جذرية في القواعد والأنظمة والبنية التحتية التي تتحكم في عالم المال والخدمات المرتبطة به.
ويستقطب المؤتمر أكثر من 1000 جهة ومؤسسة و200 شركة عارضة، إلى جانب نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاعات التكنولوجيا المالية، وينظم جلسات نقاش رفيعة المستوى لاستكشاف ملامح الهوية المالية الجديدة التي تتشكّل بفعل التأثير الثوري للذكاء الاصطناعي على مجالات التمويل والخدمات المالية وفرص نموها، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتطبيقات في هذا المجال.
كما يقدّم الحدث لروّاده من ممثلي البنوك التقليدية والرقمية، وشركات التكنولوجيا المالية الكبرى والمتوسطة والناشئة، رؤى ملهمة ومعرفة عميقة حول تطور البنوك الرقمية عالمياً، وابتكارات حلول المدفوعات، وتقنية البلوك تشين والأصول الرقمية، والتقنيات التنظيمية، والأمن السيبراني، والهوية الرقمية، والتجارة الإلكترونية.
ويتيح الحدث للرؤساء التنفيذيين، ومطوري الحلول الرقمية، ومزوّدي تقنيات الخدمات المالية، وصُنّاع القرار، فرصاً للتواصل وتعزيز شبكاتهم المهنية، وبناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص تعاون جديدة تسهم في دعم القطاع وتحفيز نموه وتقدّمه.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

الدفاع المدني بغزة: مصابون في قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان

ياسر فرج : آخر أعمالي أفراح إبليس وانقطعت خمس سنوات بسبب مرض زوجتي

بعد غياب 5 سنوات.. ياسر فرج يكشف سر ابتعاده عن الفن

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

