قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي يبحث مع وزراء خارجية فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع بفلسطين والسودان
ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك

أسعار السمك
أسعار السمك
هاجر ابراهيم

تشهد أسعار الأسماك في الأسواق المحلية تباينًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بتغيرات العرض والطلب ومواسم الصيد في المحافظات الساحلية.

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

وعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار السمك اليوم بالأسواق.

وقال أحد التجار، إن جميع أنواع الأسماك موجودة تلك الفترة نظرا لقرب دخول فصل الشتاء، مضيفا: “سعر الجمبري ب800 جنيها، وهناك أنواع أخري من الجمبري تصل إلى 1500 جنيها وهو السويسي، والسمك السبيط سعره 550 جنيها”.

وتابع: “سعر المكرونة السويسي ب200 جنيها، والسمك الناجل ب700 جنيها، والسمك السهلية ب550 جنيها، والكابوريا ب250 جنيها، والبوري ب300 جنيها، والبلطي ب120 جنيها”.

وأشار: “سعر سمك الموسي ب600 جنيها، والسمك القاروص والدنيس ب550 جنيها”.

طريقة عمل السمك بزيت وليمون

إذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة طريقة عمل السمك بزيت وليمون بطريقة بسيطة ولذيذة يمكن تقديمها كوجبة صحية ومشبعة:


المكونات:


2 سمكة متوسطة (بلطي أو دنيس أو بوري حسب الرغبة)
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
عصير 2 ليمونة كبيرة
3 فصوص ثوم مفروم ناعم
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة
كمون نصف ملعقة صغيرة
رشة كزبرة جافة (اختياري)
شرائح ليمون للتزيين
بقدونس مفروم للتقديم


الطريقة:
تنظيف السمك:
اغسلي السمك جيداً، وانزعي القشر والأحشاء، ثم اشطفيه بالماء والخل والملح واتركيه يصفى.
تحضير التتبيلة:
في وعاء صغير اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والثوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة.


تتبيل السمك:
ضعي التتبيلة على السمك من الداخل والخارج، ويمكنك عمل شقوق صغيرة في الجانبين ليتشرب النكهة.
اتركيه منقوعاً في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.


للطهي في الفرن:
سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي السمك في صينية مبطنة بورق فويل، واسكبي باقي التتبيلة عليه.
غطيه بورق فويل واخبزيه لمدة 25 دقيقة، ثم اكشفيه واتركيه يتحمر 10 دقائق إضافية.


للطهي على النار (مقلي خفيف):
سخني ملعقتين من الزيت في طاسة غير لاصقة، وحمّري السمك من الجانبين حتى يصبح ذهبي اللون وينضج.


التقديم:
زيني السمك بشرائح الليمون والبقدونس المفروم، وقدميه مع أرز أبيض أو سلطة خضراء.

أسعار السمك سعر الجمبري سعر البلطي موسم الصيد الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

كيف أبر زوجتي بعد وفاتها وحكم التصدق عنها ؟.. الإفتاء تجيب

حكم مسح الرقبة في الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء.. مفتى الجمهورية يوضح

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: وجود الشهوات والرغبات ليس معيبًا إنما الانحراف بهذه الأشياء هو المعيب

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد