قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك

تشهد أسعار الأسماك في الأسواق المحلية تباينًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بتغيرات العرض والطلب ومواسم الصيد في المحافظات الساحلية.

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

وعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار السمك اليوم بالأسواق.

وقال أحد التجار، إن جميع أنواع الأسماك موجودة تلك الفترة نظرا لقرب دخول فصل الشتاء، مضيفا: “سعر الجمبري ب800 جنيها، وهناك أنواع أخري من الجمبري تصل إلى 1500 جنيها وهو السويسي، والسمك السبيط سعره 550 جنيها”.

وتابع: “سعر المكرونة السويسي ب200 جنيها، والسمك الناجل ب700 جنيها، والسمك السهلية ب550 جنيها، والكابوريا ب250 جنيها، والبوري ب300 جنيها، والبلطي ب120 جنيها”.

وأشار: “سعر سمك الموسي ب600 جنيها، والسمك القاروص والدنيس ب550 جنيها”.

طريقة عمل السمك بزيت وليمون

إذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة طريقة عمل السمك بزيت وليمون بطريقة بسيطة ولذيذة يمكن تقديمها كوجبة صحية ومشبعة:



المكونات:



2 سمكة متوسطة (بلطي أو دنيس أو بوري حسب الرغبة)

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

عصير 2 ليمونة كبيرة

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة

كمون نصف ملعقة صغيرة

رشة كزبرة جافة (اختياري)

شرائح ليمون للتزيين

بقدونس مفروم للتقديم



الطريقة:

تنظيف السمك:

اغسلي السمك جيداً، وانزعي القشر والأحشاء، ثم اشطفيه بالماء والخل والملح واتركيه يصفى.

تحضير التتبيلة:

في وعاء صغير اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والثوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة.



تتبيل السمك:

ضعي التتبيلة على السمك من الداخل والخارج، ويمكنك عمل شقوق صغيرة في الجانبين ليتشرب النكهة.

اتركيه منقوعاً في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل.



للطهي في الفرن:

سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي السمك في صينية مبطنة بورق فويل، واسكبي باقي التتبيلة عليه.

غطيه بورق فويل واخبزيه لمدة 25 دقيقة، ثم اكشفيه واتركيه يتحمر 10 دقائق إضافية.



للطهي على النار (مقلي خفيف):

سخني ملعقتين من الزيت في طاسة غير لاصقة، وحمّري السمك من الجانبين حتى يصبح ذهبي اللون وينضج.



التقديم:

زيني السمك بشرائح الليمون والبقدونس المفروم، وقدميه مع أرز أبيض أو سلطة خضراء.