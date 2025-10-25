تعدوا عليه بشومة وأشعـ.لوا به النيران.. إصابات خطيرة لشخص بسوق السمك في جمصة

أشعل عدد من الأشخاص النيران في شخص وقاموا أيضًا بضربه بعصا في سوق السمك بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي على شخص بعصا، كما قاموا بسكب البنزين عليه وإشعال النيران به، مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن المصاب يدعى محمد علي شطا أحمد، يبلغ من العمر 43 عامًا، وأصيب بحروق متفرقة في الوجه والرأس والذراعين من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى جرح قطعي في الرأس، وذلك نتيجة خلافات بينهم. تم نقل المصاب إلى مستشفى جمصة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وجارٍ إخطار النيابة العامة وضبط المتهمين.