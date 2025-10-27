أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في خطوة تعكس توسع العلامة البريطانية الشهيرة خارج حدود صناعة السيارات، أعلنت أستون مارتن عن مشروع عقاري فاخر جديد في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، يحمل توقيعها المميز في التصميم والرفاهية. 

ويبدو أن الشركة تسعى لتعويض تراجع مبيعات السيارات الفاخرة عبر التوجه إلى قطاع السكن الفاخر الذي يشهد ازدهارًا عالميًا.

برج أستون مارتن الفاخر بارتفاع 18 طابقًا

المشروع الجديد الذي يحمل اسم Aston Martin Residences Daytona Beach سيكون برجًا مكونًا من 18 طابقًا، يضم 86 وحدة سكنية وثماني بنتهاوس فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية على الساحل الأطلسي. 

ومن المتوقع أن يفتح البرج أبوابه في عام 2029، ليصبح أحد أبرز معالم الواجهة البحرية في دايتونا بيتش.

تصميم مستوحى من سيارات أستون مارتن

يستمر إرث العلامة البريطانية في الجمع بين الأناقة الرياضية والتفاصيل الحرفية الدقيقة، إذ سيكون التصميم الداخلي للبرج مستوحى من لغة تصميم سيارات أستون مارتن، بما في ذلك استخدام المواد الفاخرة كالجلد الطبيعي والخشب المصقول والمعادن المصممة بعناية. 

كما سيتولى قسم التصميم الداخلي بالشركة Aston Martin Design Team الإشراف المباشر على جميع تفاصيل المشروع لضمان تطابقه مع معايير العلامة.

سيتضمن البرج الجديد مجموعة من المرافق الحصرية التي تعزز تجربة السكن الفاخر، من بينها نادي صحي متكامل، ومسبح خارجي بإطلالة بحرية، وصالة لياقة متطورة، وقاعة سينما خاصة، وغرف اجتماعات فخمة. 

كما ستتاح خدمات الكونسيرج والمساعدة الشخصية على مدار الساعة لتوفير أعلى مستويات الراحة للسكان.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أستون مارتن تحديات في مبيعات سياراتها الرياضية الفاخرة، حيث تتطلع الشركة إلى تنويع مصادر دخلها عبر دخول قطاع التطوير العقاري الفاخر.

ويذكر أن هذا ليس أول مشروع من نوعه للعلامة، إذ أطلقت سابقًا مشروع Aston Martin Residences Miami الذي حظي بإقبال واسع، ما شجّعها على تكرار التجربة في دايتونا بيتش.

افتتاح مرتقب عام 2029

من المتوقع أن يبدأ تسليم الوحدات في عام 2029، ليضيف المشروع فصلًا جديدًا في قصة تطور أستون مارتن من صانع سيارات أيقونية إلى رمز عالمي للفخامة متعددة المجالات.

