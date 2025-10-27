قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد تراجعه لأقل من 47.50 جنيه
حزب الله: قرار خوض حرب الإسناد دعمًا لغزة كان مدروسًا وصحيحًا
فريدة سيف النصر تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقها
وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة
غدا آخر موعد.. الداخلية تستقبل طلبات حج القرعة
مادة كاوية وفسحة الموت.. القصة الكاملة لإنهاء حياة أم وأولادها الثلاثة.. اعترافات وتحقيقات
هدية المتحف المصري الكبير للأطفال.. ماذا ينتظرهم؟
البث الإسرائيلية: السماح لحماس بإجراء جولة ميدانية في منطقة الشجاعية شمالي غزة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 27-10-2025
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
بالصور

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

عزة عاطف

بدأت الهالة الخضراء المحيطة بالسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) تتلاشى بعد أن أظهرت دراسة جديدة من وزارة النقل والبيئة الأوروبية (T&E) أن هذه المركبات ليست صديقة للبيئة كما يُروّج لها. 

فبعد سنوات من اعتبارها "الجسر المثالي" بين محركات البنزين والسيارات الكهربائية الكاملة، يبدو أن الصورة الحقيقية أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد.

انبعاثات الكربون أعلى بـ5 أضعاف من الأرقام الرسمية

بحسب نتائج الدراسة، التي اعتمدت على تحليل بيانات 800 ألف سيارة هجينة قابلة للشحن في أوروبا، فإن هذه السيارات تصدر في الاستخدام اليومي ما يقرب من خمسة أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون مقارنة بما تشير إليه نتائج الاختبارات الرسمية.

ويرجع ذلك إلى أن الاختبارات المعملية لا تعكس ظروف القيادة الحقيقية، حيث يستخدم السائقون محركات البنزين أكثر مما كان متوقعًا، إما بسبب نسيان شحن البطارية أو لتجنب تعقيدات الشحن المستمر.

روجت شركات السيارات لسنوات لفكرة أن الهجينة القابلة للشحن تمثل الحل المثالي: يمكنك القيادة بالطاقة الكهربائية في الرحلات القصيرة، ثم الاعتماد على الوقود عند الحاجة إلى مدى أطول.

لكن في الواقع، أظهرت الدراسة أن الكثير من السائقين نادرًا ما يشحنون سياراتهم بانتظام، مما يجعلها تعمل كسيارات بنزين ثقيلة الوزن. 

حتى في الحالات التي يتم فيها الشحن، تتحول المحركات بسرعة إلى وضع الاحتراق الداخلي عند القيادة على منحدرات أو أثناء التسارع أو في الطقس البارد، مما يقلل من فاعلية النظام الكهربائي.

الجيل الأحدث من سيارات الـPHEV أصبح قادرًا على قطع مسافة كهربائية تصل إلى 113 كيلومترًا بشحنة واحدة، أي أكثر من ضعف مدى الأجيال السابقة. 

ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن هذه الميزة لا تُستغل بالشكل الأمثل، ما يجعل الانبعاثات الفعلية أقرب إلى تلك الصادرة عن السيارات التقليدية.

مستقبل غامض بعد 2035

رغم أن بعض الدول الأوروبية تدرس السماح ببقاء السيارات الهجينة القابلة للشحن حتى بعد تطبيق حظر محركات الاحتراق الداخلي في عام 2035، إلا أن نتائج الدراسة الأخيرة تضع هذه التوجهات موضع تساؤل.

فإذا كانت السيارات الهجينة لا تحقق الأهداف البيئية المرجوة، فقد تجبر الشركات والمشرعون على تسريع الانتقال نحو السيارات الكهربائية بالكامل كخيار وحيد للحد من الانبعاثات.

السيارات الكهربائية السيارات الهجينة سيارات PHEV السيارات الأوروبية تقليل الانبعاثات

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

