شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هاجر ابراهيم

أكدت شبكة أطباء السودان، أن ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”. 


ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء ممر آمن للمدنيين العالقين في مدينة الفاشر السودانية، بعد إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها الكاملة على المدينة، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان إن "مئات الآلاف من المدنيين باتوا محاصرين وسط المعارك، يعانون الجوع والخوف ويتعرضون للقصف، دون إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان".

وجاءت الدعوة الأممية عقب إعلان مليشيا الدعم السريع الأحد أنها "فرضت سيطرتها على الفاشر بعد معارك استمرت أكثر من عام"، بينما لم يصدر تأكيد رسمي من الجيش السوداني.

وأكدت مليشيا الدعم السريع في بيان أنها "حررت المدينة من المرتزقة والميليشيات المتحالفة مع جيش الإرهابيين"، مشيرة إلى أنها نفذت "عمليات نوعية أنهكت العدو وأدت إلى انهيار دفاعاته".

