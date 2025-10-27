رسميا.. فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان الطازج، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة لتحقيق الاستدامة التصديرية.

وتلقى فاروق تقريرا مشتركا من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول الجهود المبذولة من الحجر الزراعي في المفاوضات الفنية مع مختلف دول العالم، وخاصة فيما يتعلق بالتفاوض حول ضوابط الصحة النباتية لتصدير الرمان الطازج من مصر إلي فنزويلا.

وأشار التقرير ، إلى ورود خطاب الجانب الفنزويلي، والذي يفيد فتح السوق أمام صادرات مصر من الرمان دون اشتراطات إضافية للصحة النباتية وهو الأمر الذي نجح فيه الحجر الزراعي لضمان تنويع المحفظة التصديرية من ناحية المنتجات والأسواق بمختلف قارات العالم.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن فتح السوق الفنزويلي أمام الرمان الطازج يمثل خطوة هامة في إطار استراتيجية الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية عالية الجودة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النقد الأجنبي.

وأضاف الوزير أن هذا النجاح يُحسب في المقام الأول لجهود رجال الحجر الزراعي المصري وكافة الأجهزة الفنية والمعنية بالوزارة، متمثلة في العلاقات الزراعية الخارجية، والمعامل المرجعية المعتمدة، فضلا عن المنتجين، لالتزامهم بتطبيق أعلى المعايير الدولية للصحة النباتية وضمان جودة المنتج المصري، مما أكسب الصادرات الزراعية المصرية ثقة الأسواق العالمية.

وشدد فاروق على أن الوزارة ستواصل العمل بكل طاقتها لزيادة عدد الأسواق المتاحة أمام الصادرات الزراعية المختلفة، بالتعاون مع المزارعين والمصدرين، للحفاظ على سمعة المنتج المصري وتعظيم الاستفادة من الطفرة غير المسبوقة في الإنتاج الزراعي نتيجة المشروعات القومية الكبرى.